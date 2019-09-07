شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترى مؤشرات إيرانية لعقد محادثات.. و«الحرس» يرفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب مسؤول أمريكي رفيع، أمس الجمعة، عن اعتقاده بأن تشديد العقوبات على إيران؛ هو الحل لإجبارها على التفاوض؛ بل أشار إلى مؤشرات تفيد بأن إيران تتجه نحو إمكانية عقد محادثات مع الولايات المتحدة؛ لكن قائد الحرس الثوري الإيراني شدد، أمس، على أنه لا حوار مع الأعداء، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: إنه يبدو أن إيران تتجه نحو مكان يمكن أن تعقد فيه المحادثات، بعد أيام من ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحاً لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الحالي في نيويورك.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إن بريطانيا ستقدم العون للولايات المتحدة دائماً على مسار المحادثات مع إيران، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق؛ لكنه حذر من أنه يجب الحكم على إيران؛ من خلال الأفعال لا الأقوال. وأضاف والاس: «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال؛ لذا أعتقد أننا سنعاملهم (إيران) بأفعالهم لا بأقوالهم». وذكر والاس: «لكن إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه سنساعد الولايات المتحدة دوماً بالطبع في هذا المسار؛ لأني أعتقد أن السلام والاستقرار في هذه المنطقة هو الشيء الأهم».

لكن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قال، أمس الجمعة، إنه لا أحد في إيران سيتفاوض مع أمريكا. وأضاف: إن «التفاوض هو هدف أمريكا، ولا أحد في إيران يساعد العدو للوصول إلى أهدافه»، وأكد سلامي أنه يستحيل حل المشاكل في إيران عن طريق العدو. واعتبر سلامي أن «التعاون السياسي مع إيران بات أمنية لأمريكا، وكل أمنية ترامب إجراء مفاوضات لعدة دقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين».

وكان روحاني قال في مؤتمر صحفي، أول أمس، عقد بعد اجتماع «السلطات الثلاث» مع رئيسي البرلمان علي لاريجاني، والقضاء إبراهيم رئيسي، إن «إيران قامت بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي اعتباراً، من يوم أمس الجمعة، وخلال ذلك يجب على منظمة الطاقة الذرية القيام بما تحتاج إليه البلاد في مجال الأبحاث وتنمية التكنولوجيا النووية». وأضاف روحاني: إن إجراءات إيران ستكون «في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك فرصة لمدة 60 يوماً أمام الجانب الأوروبي، ومتى ما التزموا بتعهداتهم فنحن سنعود إلى التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي».

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وتعلن إيران، اليوم السبت، تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتصلة بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، رداً على فرض عقوبات أمريكية مشددة عليها. وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أن بلاده قامت منذ أمس الجمعة بتعليق كافة التزاماتها، الخاصة بالبحث في التكنولوجيا النووية، والتوسع في هذا المجال؛ بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها المزيد من العقوبات ضد طهران.

موقف أوروبي متشدد

وجددت دول أوروبية الدعوة لإيران إلى «الامتناع» عن أي عمل «يتنافى والتزاماتها»؛ وذلك غداة إعلان طهران عن اعتزامها القيام بتقليص إضافي لالتزاماتها النووية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي،: «إننا نعد هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي، وفي هذا السياق نحض إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».

بدورها، اعتبرت باريس أن «على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس يتنافى والتزاماتها، من شأنه إلحاق ضرر بجهود نزع فتيل التصعيد»، وفق ما صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول في بيان. وأضافت: إن «فرنسا تبذل جهوداً؛ بهدف احتواء التوتر» و«ثمة أبواب أعيد فتحها». وتابعت: «من المؤكد أن عدم انتهاك (اتفاق فيينا) مجدداً والعودة إلى التزام كامل بالاتفاق هما هدفان أساسيان في هذه العملية». وعن إعلان إيران، السبت، تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتصلة بتقليص التزاماتها النووية، قالت المتحدثة: «سندرس البعد الملموس لهذا الإعلان، بالتعاون مع شركائنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

دعت الحكومة الألمانية، إيران للعودة إلى الالتزام التام بالبنود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، الجمعة، إن ألمانيا تنظر بقلق إلى إعلان إيران إلغاء المزيد من بنود الاتفاق، وأضاف: «ندعو إيران إلى عدم الاستمرار في تصعيد الوضع. هذا الإعلان ليس الإشارة السليمة في ظل المساعي السارية للتهدئة». وذكر المتحدث أن هناك رغبة في المحافظة على الاتفاق النووي، مضيفاً: إنه يتعين على إيران من أجل ذلك العودة إلى الإيفاء التام بالتزاماتها، مشيراً إلى أنه لم يفت الأوان بالنسبة لإيران حتى تغادر «تلك المناطق الوعرة» التي ذهبت إليها بنفسها، مؤكداً أنه بالإمكان العدول عن الإجراءات المبدوءة في أي وقت. (وكالات)