«الناشرين الإماراتيين» تبحث الخصوصية الثقافية في عصر الانفتاح والترجمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين خلال مشاركتها ضمن وفد حكومة الشارقة في «موسكو للكتاب» جلسة حوارية بعنوان «الحفاظ على الخصوصية الثقافية في عصر الانفتاح والترجمة»، وشارك فيها الأديبة صالحة غابش صاحبة دار «صديقات للنشر والتوزيع»، وعبدالله الكعبي، صاحب دار «دراجون» للنشر والتوزيع، وتامر سعيد مدير عام «مجموعة كلمات»، وأدارتها مريم العبيدلي مدير الاتصال المؤسسي في جمعية الناشرين الإماراتيين،.

واستعرض الناشرون المشاركون في الجلسة تجاربهم الخاصة في تأسيس دور النشر، وسلطوا الضوء على حالة التطور التي تشهدها المشاريع الثقافية في الإمارات في ظل الدعم الرسمي والانفتاح على ثقافات العالم أجمع، وأكدوا أن تعزيز المنجزات الثقافية يتطلب من العاملين في صناعة الكتاب جهداً خاصاً لإثراء هذه المسيرة بتجارب الشعوب وثقافتها.

وفي إجابة عن سؤال حول كيفية الحفاظ على النص والفكرة عند ترجمة الكتب إلى لغات أخرى، أوضحت صالحة غابش، أن الناشر يلتزم بالفكرة الأصلية بدون تغيير، بينما يخضع النص للنقاش أو التعديل بما يتناسب مع ثقافة وقيم ومعتقدات المجتمع.وقالت غابش: «أغلبية دور النشر في العالم تتعاون مع بعضها لتلافي الإشكاليات التي تظهر عند الترجمة، ونسبة قليلة منها ترفض أي تغيير أو تكييف للنص».

وتابعت غابش: «من خلال مشاركتنا في الفعاليات الدولية تعرفنا الى الكثير من دور النشر العالمية، وأسسنا لمستقبل من التعاون مع الكثير منها، واطلعنا على آليات عمل وتخصصات قطاع النشر، ومجمل القول يتلخص بتحري جودة النصوص والأفكار ذات القيمة العالية وهو يشكل ضمانة نجاح وتطور قطاع النشر في أي دولة.

بدوره قال عبدالله الكعبي: «نشكر إمارة الشارقة التي بنت لنا اسماً عالمياً، نحن اليوم نعرّف أنفسنا في مجتمع الثقافة العالمي باسم الشارقة، ووجدنا أن العالم يحمل الكثير من التقدير لهذا الاسم».

وقال الكعبي: «من الصعب ترجمة النصوص كما هي، على اللغة أن تكون سلسة ومفهومة، أما بالنسبة للفكرة فمن واجب المترجم أن يحافظ عليها كما هي من دون تغيير». وتحدث الكعبي عن آليات مراحل طباعة ونشر الكتاب التي يجب أن يرافقها خبراء يتقنون اللغتين، اللغة الأصلية للكتاب، واللغة المنقول إليها.

من جانبه أكد تامر سعيد أن تجربة الترجمة الناجحة تبدأ بقراءة النص وانتقاء الأفكار ومعرفة ما تضيفه لوعي القراء، وأشار إلى أن أهمية التواصل الدائم مع المؤلف لفهم بعض الأفكار التي قد تكون غير واضحة أو قابلة للتأويل، وبعد التوافق على الفكرة يبدأ الحوار حول النص ليكون متوافقاً مع خصوصية الثقافة المحلية.

ونوه سعيد بأهمية وجود متخصصين يتقنون اللغة الأم للنص ولغة الترجمة للحصول على نصوص سلسة ذات قيمة ثقافية عالية. وتابع سعيد: «نؤمن بأهمية وجود شريك محلي مطلع على الإصدارات الأدبية في بلده ومدرك لاحتياجاتنا وفقاً لخصوصية ثقافتنا.