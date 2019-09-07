«اللوردات» يقر تأجيل «بريكست».. وجونسون يرفض الاستقالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس اللوردات البريطاني، أمس الجمعة، رسمياً، على مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي أكد قبلها بيوم أنه يتمنى «الموت في حفرة بدلاً من إرجاء «بريكست»»، وأكد، أمس، أنه لن يطلب تأجيلاً ثالثاً، كما أنه لن يستقيل من منصبه، رغم الضربات التي تعرض لها، من حزبه، وعائلته، أيضاً، حتى بعد انشقاق شقيقه «جو»، المؤيد للبقاء ضمن أوروبا، في وقت أكدت أحزاب المعارضة أنها ستصوت ضد مقترح إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل، خرج معها مسؤولون للتأكيد على أن تفادي «الخروج الفوضوي» بات مستحيلاً.

ويمثل قانون تأجيل «بريكست»، هزيمة مجددة لجونسون الذي أكد مراراً، أن الخروج من أوروبا في موعده المقرر أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن القانون يفرض عليه الطلب من بروكسل تأجيل «بريكست» ثلاثة أشهر، وسيدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.

وقضى جونسون، صباح أمس، في إسكتلندا، وسط صيّادين أيدوا «بريكست» بشدة، خلال استفتاء 2016. وحقق مكسباً، بعدما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن طعناً في قراره تعليق أعمال البرلمان، لكنها سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر فيها 17 الجاري.

وتعهد جونسون المثقل بالأزمات، بعدم القبول بتأجيل «بريكست»، مؤكداً، إنه يتمنى «الموت في حفرة» بدلاً من ذلك. وأقال 21 نائباً متمرداً من «المحافظين» صوتوا لمصلحة القرار، الثلاثاء، بعدما فقد أغلبيته البرلمانية.

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ووجهت أحزاب المعارضة البريطانية، ضربة أخرى لجونسون، بعدما أعلنت أنها ستصوت ضد إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

وعلق جونسون في إسكتلندا على قرار المعارضة قائلاً: «لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات». وأضاف: «أعتقد أنهم يرتكبون خطأ سياسياً استثنائياً». وأصر جونسون مراراً على أنه لن يطلب تأجيلاً ثالثاً «لبريكست».

بدوره، يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة.

ويحاولون عدم إجراء انتخابات، إلا بعد إجبار جونسون على تأجيل «بريكست»، وقد يحدث ذلك بعد القمة الأوروبية المرتقبة منتصف أكتوبر تشرين الأول المقبل. لكن جونسون، أكد، أمس، أنه لم يفكر أبداً في الاستقالة. وأضاف: «سأذهب إلى بروكسل، وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به». وأبرزت صحف بريطانية عدة خبر استقالة شقيق جونسون، جو، وعنونت «حتى أنت يا جو»، في إشارة إلى عبارة أطلقها الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عند اكتشافه خيانة بروتوس. واختار جو «الممزق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية»، بشكل واضح الشق الثاني.

وفي هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا، أنتي رينه، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أن تجنب «بريكست» من دون اتفاق بات أمراً «غير ممكن». (وكالات)