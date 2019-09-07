جميل عواد وزوجته يُهديان متحف الأردن مقتنياتهما التراثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أهدى الفنانان المخضرمان جميل عواد وجولييت عواد مقتنياتهما التراثية لمتحف الأردن، لعرضها في مساحة مخصصة تسرد تفاصيلها وتاريخها.

وتسلم إيهاب عمارين مدير عام المتحف جزءاً من المقتنيات خلال زيارة لمنزل الفنانين في عمّان، تمهيداً لنقل مجموعة أخرى لاحقاً.

وذكر عمارين أن جميل وزوجته تبرعا بأزياء تراثية وقطع فنية من مجموعات شخصية لهما استخدم بعضها في أعمال درامية بدوية وقروية.

وأكد أن المقتنيات ستحظى باهتمام عند عرضها في المتحف الذي افتتح قبل نحو ست سنوات، وذلك إلى جانب قطع تراثية وأثرية بعضها نادر يحكي جوانب مهمة من تاريخ الأردن.

وعدّت جولييت ذلك «أقل ما يمكن تقديمه للوطن»، فيما عبر جميل عن توافق الخطوة مع رسالة المتحف في الحفاظ على الإرث والتراث.