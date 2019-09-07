شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستعيد عضويته في الاتحاد الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما توالى الترحيب العربي والغربي بالحكومة الانتقالية الجديدة، في حين سادت حالة تفاؤل واسع في أوساط السودانيين لتشكيلها، وسط تطلعات لتجاوز الأزمات المتراكمة في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الإفريقي، أمس، بحث خلالها تطورات الأوضاع في السودان وتقدمها نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وفي وقت سابق أمس، رحب الاتحاد الإفريقي بتشكيل الحكومة الجديدة ، واصفاً ذلك بأنه بداية عهد جديد وإنجاز تاريخي.

عهد جديد

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في تغريدة على «تويتر»، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان وتعيين أول وزيرة للخارجية أسماء محمد عبدالله في البلاد يمثلان بداية عهد جديد.

وهنّأ فكي الشعب السوداني على الحكومة الجديدة ووصفها ب«الإنجاز الكبير».

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

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بدورها، رحبت فرنسا بتشكيل حكومة حمدوك، معتبرة أنها تشكل «مرحلةً مهمةً» ضمن العملية الانتقالية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، في بيان لها:إن «فرنسا لاحظت برضا علامات الانفتاح غير المسبوقة التي تمثّلت بتسمية عدد من النساء على رأس وزارات مهمة إضافة لتواجد العنصر الشبابي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية داخل الفريق الحكومي»..

وتمنت فرنسا كل النجاح للحكومة السودانية الجديدة التي تعهدت بحل مشاكل السودانيين وإعادة بناء اقتصاد البلاد والتوصل سريعا لاتفاق سلام مع المتمردين. وأكدت فرنسا على جاهزيتها لمرافقة الشعب السوداني في هذه المرحلة الجديدة من تاريخه. ورحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة،وبارك المصدر للشعب السوداني هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه ،كما رحبت البحرين بتشكيل الحكومة، مؤكدة أنها تحقق تطلعات الشعب السوداني.

البحرين تدعم السودان

وشددت الخارجية البحرينية على أن المملكة ستظل داعمة للسودان . وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تغريدة على حسابه في «تويتر »أنه: «بعد أول وزيرة مالية وأول وزيرة داخلية في لبنان، يسجل السودان اليوم تقدما جديداً بتعيين أسماء عبدالله أول وزيرة خارجية في تاريخه. وقال الحريري: مبروك للسودان وللمرأة العربية في كل مكان».

حكومة مثالية

في أثناء ذلك، قال عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن المجلس اعتمد 19 وزيراً واستغرب إعلان رئيس الحكومة لأسماء 18 فقط، مؤكدا أن المجلس اعتمد اسم وزير البنى التحتية، لكن رئيس الوزراء لم يعلن اسمه. إلى جانب ذلك، سادت حالة تفاؤل واسع في أوساط السودانيين بالحكومة الجديدة، وسط تطلعات لتجاوز الأزمات المتراكمة في المستقبل القريب. ويقول سودانيون إن مبعث تفاؤلهم بالحكومة الجديدة، الكفاءات التي ضمتها، لاسيما في مجال الاقتصاد الذي يشكل همهم الأول، بجانب خلوها من الترهل كما كان يحدث في العهد السابق، وهو ما سيقلل من الإنفاق العام.

وتبدو التشكيلة الحكومية الجديدة في نظر كثير من فئات المجتمع السوداني مثالية وممتازة إلى حد بعيد، مقارنة بعهد النظام البائد، وهو ما يجعل أحلامهم وتطلعاتهم على وشك التحقق.(وكالات)