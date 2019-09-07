«دوريان» يجتاح كارولينا الشمالية.. ودمار في الباهاما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «دوريان»، أمس الجمعة، اليابسة الأمريكية للمرة الأولى، وضرب جزر أوتر بانكس التابعة لولاية كارولينا الشمالية، برياح عاتية وأمواج مرتفعة، متسبباً في سقوط أربعة قتلى، وانقطاع الكهرباء عن 330 ألف منزل، وعلق معها 800 شخص، بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك بعد أيام من ضربه جزر الباهاما، مخلفاً دماراً واسع النطاق، حيث تخشى السلطات من حصيلة «مروعة» للضحايا الذين بلغوا حتى الآن 30 قتيلاً، واعتبرت أن الخراب الذي خلفه الإعصار «سيستمر لأجيال».

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن «دوريان» وصل لليابسة عند كيب هتراس حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، محملاً برياح سرعتها القصوى 150 كلم في الساعة، بعدما تحول إلى الفئة الأولى.

وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة منذ وقت مبكر من صباح أمس الأول على ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، حيث غمر بلدات ساحلية، وأسقط أشجاراً، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة. وحذر مركز الأعاصير من احتمال ازدياد سرعة تحرك دوريان، التي تبلغ حالياً 22 كيلومتراً في الساعة ما يهدد المنطقة.

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وكان حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، حذر، أمس الأول، من «ليلة طويلة، بعدما وضع دوريان الولاية في مرماه». وأعرب أمس، عن قلقه من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة في جزيرة أوكراكوك، بعد إبلاغه بوجود نحو 800 شخص عالقين هناك.

وصدرت أوامر لأكثر من 900 ألف شخص بالجلاء من مناطقهم. وذكرت تقارير أن أربعة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالإعصار، ثلاثة منهم في فلوريدا.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتابع الوضع عن كثب. وكتب في تغريدة، أمس الأول، أنه اتصل هاتفياً بحكام الولايات اللاتي ضربها «دوريان». وأشاد بعمل رجال الإنقاذ على طول الساحل.

وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس، وفتحوا الملاجئ، ووضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب، وناشدوا السكان أخذ التحذيرات على محمل الجد، وذلك بعد انتشار صور جديدة للدمار الهائل الذي سببه الإعصار في وقت سابق في جزر الباهاما، حيث أبلغ مسؤولون محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية أن عدد القتلى بلغ 30 حتى مساء الخميس، ويتوقع أن يرتفع كثيراً، ويخشى مسؤولون من حصيلة «مروعة»، للإعصار. وتخوف رئيس وزراء الباهاما، أوبير مينيس، من أن الدمار الذي خلفه «دوريان» في الأرخبيل سيستمر «لأجيال».(وكالات)