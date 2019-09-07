قنوات دبي المائية شريان ينبض بالمواصلات العامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد ياسين

عدا عن كونها معلماً سياحياً ومقصداً لأصحاب الأنشطة الرياضية المائية؛ تعتبر قنوات دبي المائية الشريان النابض للمواصلات في إمارة دبي، وواحدة من أبرز وسائل النقل في الإمارة.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تنفيذ خطط الإمارة الطموحة في توفير وسائل نقل بحري مستدام تعمل جنباً إلى جنب وتتكامل مع وسائل النقل البري لتوفير منظومة متنوعة تناسب أفراد المجتمع في التنقل السهل بين المناطق المختلفة في دبي.

كما تعمل الهيئة بالتعاون مع المؤسسات والجهات المتخصصة في الإمارات الأخرى لتنفيذ مشاريع نقل بحري مستدام، يذكر منها خط الفيري البحرين بين إماراتي دبي والشارقة.

وتتميز وسائل النقل البحري بالأمان والسرعة واستخدام بعضها الطاقة النظيفة، فضلاً عن ارتباطها بوسائل التنقل البرية، وهو ما يسهل على أفراد المجتمع التنقل الآمن وتفادي الازدحامات المرورية، ويخفف من التكدسات المرورية في بعض المناطق بين إمارتي دبي والشارقة.

وتعتبر وسائل النقل البحري جزءاً من تطوير البنية التحتية الخدماتية، وهي أحد أركان محاور النقل المستدام في إمارة دبي، ووفرت الهيئة أربع وسائل للنقل البحري شملت تاكسي دبي والعبرة والفيري والباص المائي.

وفي هذا الإطار التقت ”الخليج 365” عدداً من مستخدمي وسائل النقل البحري الذين عبروا عن سعادتهم باستخدام هذه الوسائل التي تخفف برأيهم من أعباء الانتقال لمناطق تتزايد بها الازدحامات خاصة في أقات الذروة. وأكد بعضهم أن التنقل البحري لا يقتصر على التنقل، بل يتميز بكونه رحلة بحرية توفرها لهم دبي لمشاهدة المناطق المختلفة، وتقترب من كونها رحلة سياحية لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.

عبر المهندس أحمد خميس، مدير مشروعات ومطور عقاري، وهو زائر للدولة، عن سعادته بتجربة دبي في التطور وانبهاره بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها دولة الإمارات، ولا سيما في مجال النقل والمواصلات بما فيها وسائل النقل البحري.

وقال: إن دبي خطت خطوات كبيرة فيما يخص وسائل النقل البري والبحري، وإن تكامل تلك الوسائل سهل تنقل من يزور الإمارة وزاد من سعادتهم بالتنقل بين المناطق المختلفة؛ عبر وسائل نقل متميزة بها كافة الإمكانات التقنية والتكنولوجية فضلاً عن دقة مواعيدها.

ولاحظ أن أغلب مشروعات البنية التحتية التي تنفذها دبي تراعي الجانب البيئي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة الموارد من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل البري والبحري على عكس دول أخرى لا تعير لهذا الجانب أي اهتمام.

رحلة تراثية

وقال محمد إسحاق، موظف يسكن في إمارة الشارقة، إن افتتاح الخط البحري للفيري بين دبي والشارقة وفر كثيراً من الوقت والمجهود الذي نتعرض له يومياً؛ جراء الازدحامات المروية اليومية، الأمر الذي أثر في الحالة النفسية للموظف وفي إنتاجيته أيضاً.

وفيما يخص سبل الراحة داخل الفيري الذي يستخدمه بشكل يومي، أشاد بروعة تصميمه واتساع مقاعده وانضباط مواعيده خاصة الفيري المكيفة التي تتوقف في عدد من المواقع السياحية والتراثية التي تجمع بين الماضي والحاضر، حيث تتميز الرحلة اليومية باكتشاف المدينة عبر الممرات المائية.



تفادي الازدحامات



من جانبه، وصف محمد عثمان محاسب في أحد البنوك، أن استخدامه لوسائل النقل البحري أصبح من الضروريات اليومية له ولزوجته التي تعمل في مؤسسة تبعد عن محطة الفيري دقائق معدودة، فاستغنت بشكل تام عن مركبتها الخاصة للتنقل بين المنزل والعمل.

وأكد أن التنقل البحري يتميز بالأمان والراحة وتفادي الازدحامات المرورية ووسيلة نقل أشبه برحلة سياحية، موضحاً أن دبي تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الحياة لسكانها، وأصبحت من المدن الفضلى لكونها تواصل على الدوام إسعاد الناس وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات.



تنوع الخدمات

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وتحدث باسم رجب، محام، عن استخدامه لتاكسي دبي وسهولة الوصول إلى المحطات التي يتوقف بها وانضباط موعدها، مؤكداً أنه الخيار الأفضل له للخروج مع أصدقائه خلال عطلته الأسبوعية، نظراً لكونه وسيلة نقل ممتعة ومشوقة ومريحة في الوقت نفس.

وقال: إن تاكسي دبي مقصورته كبيرة ومكيفة، وتتسع لعشرة أفراد، وتتوفر فيها كافة الإمكانات التكنولوجية التي تتيح لمستخدميها الترفيه والاستغناء عن المركبات للابتعاد عن التكدسات المرورية وغيرها.



متنوعة ومتميزة



ريما هاني موظفة عربية تتنقل بشكل يومي بين عملها ومنزلها باستخدام الباص المائي، بدأت حديثها بالمقارنة بين وسائل النقل البحري في دبي ونظيرتها في دول متقدمة، مؤكدة أن الخدمات التي تقدمها إمارة دبي في النقل البحري كبيرة ومتنوعة ومتميزة، وخطت خطوات كبيرة في مجال النقل البحري المستدام، وهي تنافس أهم الدول المتقدمة في هذا المجال. وتطرقت إلى تنوع الخدمات في الباص المائي الذي يتسع لأكثر من 20 شخصاً، مثل توفير «الواي فاي» مجاناً، وتخصيص أماكن لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.



وسائل النقل البحري



أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بضع وسائل للنقل البحري ضمن منظومتها للنقل المستدام شملت تاكسي دبي الذي يعد الاختيار الأفضل لتفادي الازدحام المروري، حيث يتنقل بين 43 محطة موزعة في أرجاء المدينة، تتسع المقصورة ل 10 ركاب.

أما العبرة، فتنقسم إلى نوعين، الأول عبرات المحرك التراثية التي تتنقل في رحالات لاكتشاف سحر دبي القديمة في رحلة عبر تاريخها وتقاليدها على متن عبرة تجمع بين الماضي والحاضر، وهي إحدى وسائل النقل البحري التراثية التي تلقى رواجاً كبيراً لجولات في أنحاء خور دبي الممتد على طول 14 كيلومتراً، والنوع الثاني العبرة المكيفة التي تجمع بين تصاميم العبرات التراثية وأحدث التقنيات. الرحلة عبرها تتميز بالراحة.

أما الفيري، فينطلق برحلات تتيح لك رؤية المدينة من منظار جديدة عبر 5 خطوط في أجواء مكيفة ومريحة للغاية، ويتكون فيري دبي من 100 مقعد مميز يشمل عدداً من مقاعد الدرجة الذهبية، وأخرى للدرجة الفضية، فضلاً عن مقاعد مساحات مخصصة لأصحاب الهمم.

وفيما يخص الباص المائي يتميز بتصميمه التراثي الذي يتسع لنحو 20 راكباً وأماكن مخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.