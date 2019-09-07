5٫000٫000 موظف في القطاع الخاص 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد العمالة المسجلة في 2018، تجاوز 5 ملايين، ويشكّل الذكور النسبة العظمى من العمالة في دولة الإمارات، إذ تجاوز عددهم 4 ملايين، في حين لم يتجاوز عدد النساء 500 ألف عاملة. وتجاوز عدد المنشآت 338 ألفاً، في حين كان عدد العمالة في العام 2017، 5 ملايين و39 ألفاً، أما عدد المنشآت، فوصل إلى 341 ألفاً.

وبتصنيف العمالة حسب الفئات العمرية، فإن النسب الأعلى تراوح أعمارهم بين 30 - 34، بما يزيد عل مليون عامل، أما في 2017، فوصل إلى مليون و168 ألفاً.

واللافت أن الحقوق المحفوظة للعمال، تسهم في الجهود الوطنية المبذولة لإبراز مكانة الدولة في حماية حقوق العمال، خصوصاًَ أن الدولة واحدة من البلدان القليلة في العالم التي توفر سنوياً أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم، وتوفير حياة أفضل لأسرهم، ما يشكل مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات، ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم.

أكدت وزارة التوطين أن إجمالي المنشآت حسب القطاعات الاقتصادية في الربع الثالث من عام 2018 وصل إلى 338 ألف منشأة، بواقع 65 ألفاً في التشييد والبناء، و129 ألفاً في التجارة وخدمات الإصلاح، و30 ألفاً في الصناعات التحويلية، و31 ألفاً في العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، و 24 ألفاً في النقل والتخزين والاتصالات، و20 ألف فندق ومطعم، و25 ألفاً للخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى، وألفين للخدمات التعليمية والدراسات، وألفين للوساطة المالية، و3 آلاف للصحة والعمل الاجتماعي، و6 آلاف للقطاعات أخرى.

وذكرت أنه بحسب المستويات المهنية، وصل عدد المشرعين والمديرين ومديري الأعمال إلى 173 ألفاً، والاختصاصيين العلميين والفنيين والإنسانيين إلى 434 ألفاً، وفنيي المواضيع العلمية والفنية والإنسانية إلى 305 آلاف، والمهن الكتابية إلى 377 ألفاً، ومهن الخدمات والبيع إلى 752 ألفاً، والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الزراعية إلى 12 ألفاً، وحرفيي البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين إلى مليون و191 ألفاً، ومشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها إلى 519 ألفاً، والمهن البسيطة إلى 1.267 مليون، ولا يوجد أفراد لم يصنفوا حسب المهنة.

أما توزيع العمالة، بحسب المستوى المهاري، فوصل عدد الاختصاصيين إلى 502 ألف، والفنيين إلى 183 ألفاً، والمهنيين إلى 439 ألفاً، والمهرة إلى 1.496مليون، ومحدودي المهارات إلى 2.406 مليون.



إجمالي العمالة



أما إجمالي العمالة، بحسب القطاعات الاقتصادية، فوصل في قطاع التشييد والبناء إلى 1.703 مليون، والتجارة وخدمات الإصلاح إلى 1.107 مليون، والصناعات التحويلية إلى 468 ألفاً، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال إلى 608 آلاف، والنقل والتخزين والاتصالات إلى 356 ألفاً، والفنادق والمطاعم إلى 239 ألفاً، والخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى إلى 157 ألفاً، والخدمات التعليمية والدراسات إلى 89 ألفاً، والوساطة المالية إلى 73 ألفاً، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 86 ألفاً، وقطاعات أخرى إلى 140 ألفاً.

وبحسب الفئات العمرية، لا يوجد عامل أقل من 16 عاماً، في حين وصل عدد العمال الذين تراوح أعمارهم بين 16و 19 إلى 12 ألفاً، وبين 20 و24 إلى 503 آلاف، وبين 25 و29 إلى 981 ألفاً، وبين 30و34 إلى 1.177 مليون، وبين 40 و44 إلى 593 ألفاً، وبين 45 و49 إلى 401 ألف، وبين 50 و54 إلى 233 ألفاً، وبين 55و59 إلى 127 ألفاً، وبين 60 و64 إلى 61 ألفاً، وبين 65 و69 إلى 16 ألفاً، وفوق 70 إلى 4 آلاف.

وبحسب الجنس، وصل عدد الذكور إلى 4.541 مليون، والإناث إلى 484 ألفاً.



حقوق العمال

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اتخذت دولة الإمارات، خلال الأعوام 2016 -2017-2018، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية، لتعزيز الحماية للحقوق العمالية، سواء لفئات العمالة المساعدة، أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، سعياً وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الدولة.

ومجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016، بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، أثمرت نتائج إيجابية لافتة في سوق العمل، من حيث وضوح علاقة العمل، ومرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة، وغير ذلك من الأهداف المرجوة.

«توافق»

و«توافق» هي مراكز خدمة رخصتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعمل وفق ضوابط ومعايير وهوية مرئية موحدة، وبإشراف الوزارة، وتخدم أصحاب العمل والعمال العاملين في القطاع الخاص، بتقديم خدمات الشكاوى العمالية التي يرغب في تقديمها صاحب العمل، أو العامل، بما يضمن تقديم الخدمة في وقت أقصر.

والمهمة الرئيسية للمراكز، هي السعي للوصول إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي، برفع التوصيات إلى الوزارة للاعتماد، بعد بحث الطلب ولا تعد جهة اتخاذ قرار نهائي بشأن المنازعات الواردة إليها. ويبلغ وقت الانتظار من 3 إلى 10 دقائق قابلة للزيادة، بحسب معطيات بحث الشكوى، وبما لا يتجاوز ساعة.



السكن العمالي



بدأت الوزارة منذ عام 2016، بتطبيق قرارات جديدة لضمان توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل، انطلاقاً من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في الدولة.

والوزارة تجري عمليات تفتيش منتظمة لمساكن العمال، لضمان توافقها مع القانون والقرارات المنفذة له، وتالياً اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها حيال المنشآت التي يثبت ارتكابها للمخالفات.

ومن 2014 إلى 2016 أجرت عمليات تفتيش على مساكن العمال بنسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، حيث نفذت 5769 عملية عام 2014، و7565 عام 2015، و7796، عام 2016.



حماية الأجور



حققت الوزارة تقدماً كبيراً في ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، عبر نظام حماية الأجور الذي شغل عام 2009. حيث يتعين على جميع المنشآت، المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين فيها بتاريخ استحقاقها، بنظام حماية الأجور، أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن.

وارتفعت نسبة العمال الذين يحميهم النظام، بشكل مطرد، منذ عام 2014، حيث بلغت 88.5% عام 2014 وارتفعت إلى 92.2% عام 2016، ما أسهم إلى حد كبير في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية.