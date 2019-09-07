أفكار الاستقلال الثقافي تهيمن على مؤتمر الكتاب الآسيويين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نور سلطان: محمد إسماعيل زاهر

لا يمكن فصل الثقافة عمّا يدور في العالم من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، لعل تلك كانت أبرز نتيجة للمنتدى الأول للأدباء والكتاب الآسيويين الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية نور سلطان خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

في كل جلسات المنتدى وعلى هامش حوارات المشاركين فيه، دار ما يشبه العصف الذهني الذي يتناول الكثير من المسائل الملحة والمطروحة بقوة في الساحة الآسيوية والعالمية، فبداية من مقولات تتعلق بتفشي العنف، وليس نهاية بخصوصية الأدب في آسيا، والجدل حول قضايا الترجمة والقصة القصيرة مروراً بدور الفنون في مواجهة الإرهاب، وما يحدث في سوريا واليمن وكشمير، حاول 260 أديباً من 44 دولة آسيوية حضروا فعاليات المنتدى، أن يصلوا بصوتهم إلى العالم، وكأنهم يقولون وبقوة: «نحن هنا ولنا رأي في ما يحدث في الساحة الدولية»، وهي الرسالة التي سعوا إلى تضمينها في بحوثهم وأوراقهم وكلماتهم، حتى إن أحدهم طالب بتشكيل تكتل عالمي للكتاب يؤثر في سياسات البلدان المختلفة.

في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحدث الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف، عن طريق الحرير وتناول العلاقات الثقافية المتينة والتاريخية التي ربطت بين شعوبه المختلفة، وتطرق إلى ضرورة البحث عن المشترك بين بلدان آسيا، وإعادة إحياء ذلك الإرث الروحي المميز لتلك البلدان، مع عدم إهمال تحولات العقود الخمسة الماضية، فآسيا التي كان ينظر لمعظم بلدانها حتى منتصف القرن العشرين بوصفها تنتمي إلى العالم الثالث، استطاعت في فترة زمنية قياسية وعبر عمل دؤوب وجادّ أن تحقق طفرات تنموية في مختلف المجالات، وأصبحت شريكاً للعالم المتقدم، ولكن لا تزال آداب وفنون آسيا مهمشة، وهنا أشار توكاييف إلى دور الكتاب المركزي في هذه المهمة، فآسيا ليست أسواقاً ناهضة وحسب، ولكنها ثقافة أولاً ضمت بين جنباتها حضارات الصين والهند والعرب..الخ، وعاشت على أرضها عشرات الأعراق والقوميات، وشهدت مدنها بدايات العلوم التطبيقية، ومنها خرجت معظم الأديان والعقائد الروحية، وأنتجت العديد من الملاحم الكبرى التي لم تأخذ حظها من الانتشار، ولكن ماذا عن دور الثقافة المعاصرة في آسيا، وأهميتها في الربط بين شعوبها أولاً، وفي الانفتاح على الآخرين ثانياً، وفي التعريف بآسيا في العالم؟.

ولعل المفاصل السابقة هي التي دفعت توكاييف إلى الإعلان عن مشروعين كبيرين، الأول: البدء في إنشاء مكتبة آسيوية رقمية موحدة تضم عشرات الآلاف من المنتج الثقافي في الأدب والفلسفة والتراث، والثاني: إطلاق جائزة سنوية خاصة بالأدب الآسيوي، بالإضافة إلى شروع وزارة الثقافة الكازاخية بترجمة 31 عملاً محلياً إلى معظم لغات العالم.

تنوع

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في الجلسات تنوعت الهموم، وتعددت الإشكاليات، وبدا واضحاً أن الكاتب وهو يحاول أن ينخرط في فضاء إنساني أوسع، فليس بإمكانه إلاّ التعبير عن قضاياه الثقافية المباشرة، أو اليومية.. طالب البعض بنبرة حماسية، تبدو غريبة وفي ظل ذلك الأفق الإنساني المحكوم بتكنولوجيا فائقة، بضرورة تحقيق الاستقلال التام عن الثقافة الأوروبية، وبلهجة أخف وقعاً أشار آخرون إلى تلك الثقافة الآسيوية المركبة من طبقات تاريخية يتداخل فيها الديني بالحضاري، التاريخي بالأسطوري، الأصيل بالدخيل، القديم بالجديد، بحيث يتشكل من كل ذلك غنى ثقافي تبدو أوروبا مقارنة به شديدة الفقر.

بينما رفض البعض مصطلح العالمية، انطلاقاً من الشرط الثقافي الخاص؛ فلكل أمة ظروفها التي تختلف عن غيرها، فمن يكتب والحس الاستعماري يهيمن عليه، يختلف بالتأكيد عن المناضل بالكلمة في سبيل الاستقلال، هذا بخلاف الوضع الطبقي والمكون الشخصي والعادات والتقاليد التي تختلف من بيئة إلى أخرى، ولكن برغم تلك الرغبة في التخلص من ثقل الغرب أو نقد مفهوم العالمية كانت أسماء الأدباء الأوروبيين تتردد كثيراً في الحوارات والأوراق، بوصفهم مرجعية يبدو من الصعوبة بمكان الهروب من فتنتهم.

والممتع في تلك النقاشات أن المتابع لها يشعر أنه في حضرة بابل اللغات، فلا نكاد ننتهي من الإصغاء إلى أحدهم وهو يقرأ قصيدة تصور سهوب كازاخستان المترامية الأطراف، حتى نحلق مع شاعر آخر في سماء الحكايات المنغولية والأساطير الهندية، ونتجول مع روائي ثالث بين البازارات القديمة في أفغانستان وأذربيجان.

وإذا كانت بعض النقاشات تطرقت إلى عدم معرفة الغرب بالثقافة الآسيوية، فإن الحال نفسه ينطبق في علاقة شرق آسيا بغربها، فأحد الكتاب الهنود وهو يسرد تنوع موضوعات الأدب الآسيوي تحدث عن الشاعر العربي بوصفه الشاعر المتخصص في القمر، أما الأهم فما تناوله البعض ويتعلق بطرائق معرفة الآسيويين بآدابهم المعاصرة، فالهندي لا يقرأ الصيني إلا عبر لغة غربية وسيطة، أي أن الغرب لا يزال حتى هذه اللحظة هو من يكتشفنا ويقدمنا لبعضنا البعض، وربما يكتنف هذا الاكتشاف أحياناً بعض الأمور التي لا تتعلق بالأدب، فضلاً عن ذائقة لا تنبع من روح آسيا نفسها.

قضية العنف كانت حاضرة في المنتدى، حيث تناولها البعض بمختلف وجوهها، وهناك من ربط بين تراجع معدلات القراءة في العالم كله والتعرض المكثف إلى وسائط إعلامية لا تراعي قواعد التربية، تؤثر في الأطفال والمراهقين وتؤهلهم لسلوكيات عنيفة، ربما تتطور لاحقاً بإضافة محمولات إيديولوجية إلى منظومة من الأفكار المتشددة.

وكان لقضايا الأجناس الأدبية نصيبها في المنتدى، حيث تناولت بعض الأوراق الفروق الأساسية بين القصة والرواية، ورصد البعض فكرة تداخل تلك الأجناس، وتطرق آخرون إلى محو الحدود بين الأدب.

حضور عربي

في كلمته رصد السعودي يوسف المحيمد تاريخاً طويلاً من استهداف المتطرفين للمفكرين العرب، وحذر من اتجاهات تحاول أن الفنون والأدب عن التعليم، الذي سيؤدي إلى نتائج كابوسية، وينتج المزيد من التطرف، فعلينا الاحتفاء بثقافة الحياة كبديل عن ثقافة الموت بتفعيل حضور الفن في الساحة العربية. أما الفلسطيني إبراهيم نصر الله، فسرد بعض ذكريات طفولته، حيث وعى الاحتلال الإسرائيلي لقريته، وأشار إلى روايته الأخيرة «ظلال المفاتيح» التي تتماس مع ذلك الوعي، وقال: «كل كتابة نوع من الذكرى، والاحتلال يخاف دائماً من الذكريات» وقرأ قصيدة «اللغات» التي تحتفي بالتنوع اللافت للغات التي يتحدث بها المشاركون.

السعودي أحمد الملا قرأ نصاً جمالياً حول المعنى، وضرورة أن ننظر إلى البديهيات المحيطة بنا في كل مكان نظرة مختلفة. الأردني هشام بستاني قدم ما يشبه القراءة التنظيرية لأهمية القصة القصيرة. بينما حاول الكويتي سعود السنعوسي الإجابة عن سؤال «لماذا أكتب؟»، حيث تتيح له الكتابة، وخاصة الرواية، الانفصال عن العالم ومراقبته من أعلى، كما تمنحه الكتابة برهة من الحرية وتضيف إليه حيوات أخرى، وفي كل هذا يكمن المعنى الحقيقي للكتابة.