شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 29 شخصا بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية فى صفاقس التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بولاية صفاقس التونسية، من ضبط 24 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية إلى إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان، أنه بالتحرى معهم اعترفوا أنهم أبحروا من سواحل الشويكات سيدى منصور بقرقنة باتجاه إيطاليا، فيما أمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

على صعيد متصل، تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودى للحرس الوطنى ببنقردان من ضبط 5 أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة اجتازوا الحدود الليبية التونسية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة اعتقالهم والتحقيق معهم بتهمة دخول الأراضى التونسية بصورة غير قانونية.