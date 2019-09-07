الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين فلسطينيين بغزة

غزة / الخليج 365
قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين فلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.
وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن الموقعين، تستخدمهما فصائل فلسطينية، لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، ويقع الأول في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ويأتي هذا القصف، بعد فترة قصيرة على إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة "سديروت"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ، التي تأتي بعد ساعات على مقتل فتيَين فلسطينيين اثنين، وإصابة 76 شخصا، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في "مسيرات العودة"، الأسبوعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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