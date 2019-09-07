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مكافأة شهرية ضمن لائحة الوظائف التعليمية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تضمنت صرف ٨٠٠ ريال لقائد المدرسة شهريًّا، و٥٠٠ ريال للوكيل والمشرف التربوي شهريًّا.

وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك توضيحي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن اللائحة الجديدة تعمل على تحفيز قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ وذلك نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.

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وأشارت إلى أن لائحة الوظائف التعليمية نصت بنسختها الجديدة على صرف مكافأة شهرية خاصة تمييزا وحفظا لجهود قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي.

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