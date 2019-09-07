القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان: إن "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة الحديث يدور عن رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
هذا وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صاروخ من القطاع.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان "تم تفعيل جهاز الإنذار في مدينة سديروت، في مستوطنة (إيبم) وفي (كيبوتس أو هانر)".
وأضاف ادرعي بأن "التفاصيل قيد المراجعة".
يذكر أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عشرات الآخرين برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، جراء تصدي الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة الواحدة والسبعين التي انطلقت اليوم على طول السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.