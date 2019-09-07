الجيش الإسرائيلي: إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل

القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان: إن "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة الحديث يدور عن رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

هذا وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صاروخ من القطاع.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان "تم تفعيل جهاز الإنذار في مدينة سديروت، في مستوطنة (إيبم) وفي (كيبوتس أو هانر)".

وأضاف ادرعي بأن "التفاصيل قيد المراجعة".

يذكر أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عشرات الآخرين برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، جراء تصدي الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة الواحدة والسبعين التي انطلقت اليوم على طول السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.