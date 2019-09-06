الان تتابع السعوديات يقتحمن مهرجان البندقية السينمائي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
تشارك المخرجتان السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، وتحملان رسالة للرأي العام بشأن تمكين النساء وضرورة رؤيتهن وسماعهن.
وتعرض المنصور في المهرجان فيلم “المرشحة المثالية”، وهو واحد من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويحكي قصة طبيبة تقرر الترشح لرئاسة البلدية. وهو أحد فيلمين قدمتهما مخرجات للتنافس على مسابقة هذا العام.
وأشارت المخرجتان إلى أملهما في أن توصل أفلامهما رسالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشهد فيه السعودية خطوات قوية في ملف تمكين المرأة.
وقالت المنصور لـ “رويترز”: “تقديم بطلة للفيلم هو تمكين غير مباشر للنساء… أكثر شخصية ستحقق مكسبا في هذا الفيلم هي الفتاة. إنها ليست شخصية فرعية إنها الشخصية الرئيسية. وتجد نفسك تستثمر الوقت والجهد في متابعة رحلتها وتقع في حبها وتشجعها وهذا أمر من المهم للغاية أن يراه جمهور محافظ”.
وعندما سئلت المخرجة عن الرسالة التي تريد إيصالها إلى السعوديات من الفيلم، قالت: “الوقت حان لكي يخاطرن وألا يخشين من الفشل أو من إطلاق الأحكام عليهن”.
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