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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن: "ميليشيا (قسد) اختطفت بإسناد من قوات الاحتلال الأمريكي شابين اثنين بعد مداهمتها بقوة السلاح والمدرعات الأمريكية حي المشلب في مدينة الرقة لأسباب مجهولة".
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ولفتت الوكالة إلى أن ممارسات "قسد" سببت حالة من الرفض والاحتجاجات الأهلية ضدها، وأوضحت أن: "أهالي الجزيرة يخرجون بشكل شبه يومي بمظاهرات تطالب بطرد هذه الميليشيات من مناطقهم وطرد قوات الاحتلال الأمريكي التي تديرها وتشغلها خدمة لمشاريعها ضمن مناطق الجزيرة وغالبا ما تواجه هذه الاحتجاجات والمظاهرات بقوة السلاح والرصاص الحي الذي يطلق على المتظاهرين حيث سقط خلال الفترة الماضية عشرات الجرحى والشهداء في صفوف سكان القرى والبلدات التي عملت تلك الميليشيات على اقتحامها بدعم أمريكي تحت حجج وذرائع عدة".
وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد "قسد" في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجا على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط وسرقته وبيعه بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.
من جهة ثانية تتواصل الهجمات المجهولة ضد عناصر "قسد" فيمختلف أنحاء شرق الفرات، والتي أدت إلى مقتل العديد من عناصرها، فيما تصر تركيا على انسحاب الوحدات الكردية المقاتلة من المناطق الحدودية في الشمال السوري، بينما أعلنت دمشق رسميا أن وجهى الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات.
كانت هذه تفاصيل خبر شرق الفرات السوري يعاني... احتجاجات وفلتان أمني و"قسد" تداهم حي في الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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