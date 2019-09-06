شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر نتائج أشواط المساء لسباق ولى العهد للهجن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد للهجن بالسعودية، نتائج الفترة المسائية لسباق الهجن اليوم فى أول إنطلاقة للمرحلة الثالثة والأخيرة التى تجرى على أرض مضمار الهجن بالطائف وتتنافس فيها الهجن من الدول الخليجية، وتنافست الهجن خلال فترة المساء على 13 شوطًا لمسافة 2 كيلو شاركت فيها الهجن من فئة ( بكار - قعدان )، وفاز بالشوط الأول (شقا) لـ فلاح فهد الهاجرى فى زمن 2:54.





والشوط الثانىً (سعد) لـ راقى عبدالله فى زمن 2:55، والشوط الثالث (الفايزه) لـ محمد صالح فى زمن :2:55 والشوط الرابع (شامان) لـ نياف سلمان فى زمن 2:56:58، والشوط الخامس (سيوف) لـ صالح فرج فى زمن 2:58، والشوط السادس ( مذخور) لـ سعد فناطل فى زمن 2:55.

وفى الشوط السابع (مشاكسة ) لـ فهد عبدالله فى زمن 2:58: وفى الشوط الثامن (شاهين) لـ أحمد البريكى فى زمن 2:00، وفى الشوط التاسع ( أمجاد ) لـ محمد سلمان الدوسرى فى زمن 3:00 وفى الشوط العاشر (الغزال ) لـ على المرى فى زمن 2:56، وفى الشوط 11 (غرابيل ) لـ حشر ظفر فى زمن 2:54، وفى الشوط 12 (بشار) لـ على محمد المرى فى زمن 2:58 وفى الشوط 13 ( إنجاز) لـ سالم راشد فى زمن 3:00.





وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد للهجن بالسعودية، أعلنت نتائج الفترة الصباحية وخلالها تنافس المتسابقون على 21 شوطًا لمسافة 2 كيلو شاركت فيها الهجن من فئة ( بكار - قعدان )، وفاز بالشوط الأول (بروق) لـ عبد الرزاق سعد زومان الشمرى فى زمن 2:56:27.

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والشوط الثانىً(مربوش) لـ محمد عبد الله سعد الهمامى فى زمن 2:56:93، والشوط الثالث (اليمامة) لـ بطحان فرج سالم المرى فى زمن 2:58:33، والشوط الرابع ( سياف ) لـ على صالح الياميش زمن 2:57:58، والشوط الخامس (شموه) لـ بطحان فرج سالم المرى فى زمن 2:55:73، والشوط السادس (الرهاوى) لـ عبد الله محمد حزام المرى فى زمن 3:0.





وفى الشوط السابع (الظبى) لـ بطحان فرج سالم المرى فى زمن 2:58:44، وفى الشوط الثامن (متعب) لـ فهد جروح الشمرى فى زمن 2:58:71، وفى الشوط التاسع (الفايزه) لـ على محمد فهيده المرى فى زمن 2:50:01، وفى الشوط العاشر (الفارس) لـ على محمد على المرى فى زمن 3 دقائق، وفى الشوط 11(العابره) لـ هدال سويد حزام الدوسرى فى زمن 2:58:1، وفى الشوط 12 (الشهم) لـ على محمد على الفهيدة المرى فى زمن 3:01:09، وفى الشوط 13 (سيوف) لـ حسين مبارك حمد الجربوعى المرى فى زمن 2:58:81، وفى الشوط 14 (شاهين) لـ على راشد سعيد المرى فى زمن 2:58:85، وفى الشوط 15 (برقية) لـ براق فهيد على المرى فى زمن 2:59:23.





وفى الشوط 16 (حبيب) لـ على صالح جابر المرى فى زمن 2:59:53، وفى الشوط 17(غندوره) لـ ربيع خميس صالح الهمامى فى زمن 3:00:20، وفى الشوط 18 (سياف) لـ صالح بن بنيه البلوى فى زمن 3:00:0، وفى الشوط 19 (السنافية) لـ حمد سعد حمد الغفرانى المرى فى زمن 2:58:97، وفى الشوط 20 (جلمود) لـ سالم جابر آل هدى المرى فى زمن 2:58:55 ، والشوط 21 ( الشاهينيه ) لـ حمد الوهيبي فى زمن 2.58. ومقررا أن تتواصل المنافسات من جديد غدا السبت.



