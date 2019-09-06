شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تطلق مبادرة الإماراتى سعودى والسعودى إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفذت إدارة مرورمنطقة الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مبادرة ضمن حملة درب السلامة اشتملت على توزيع شعار درب السلامة و وسم #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي على الأشقاء السعوديين القادمين عبر منفذ الغويفات الحدودي البري في منطقة الظفرة ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأعرب الأشقاء السعوديين عن سعادتهم وقدموا الشكر والتقدير لمنفذ الغويفات الحدودي والعاملين به على هذه اللفتة الحضارية التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

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وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت مؤخراً حملة توعوية بعنوان "درب السلامة " لنشر الوعي و تعزيزالسلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً وتركز على توعية السائقين وتثقيفهم بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها حفاظاً على سلامتهم.