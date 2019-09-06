شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يعقد لقاءات مكثفة بمقر المنظمة الدولية للطيران المدنى بمونتريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الترويج للترشيح المصرى لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) في الانتخابات المزمع عقدها في نهاية شهر سبتمبر الجارى، واستعدادا للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العامة للمنظمة بوفد يترأسه وزير الطيران المدنى، قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا بزيارة لمقر المنظمة بمدينة مونتريال اليوم الجمعة.

وشهد نشاط السفير المصرى لقاءات مكثفة شملت أمين عام منظمة الإيكاو، ورئيس مجلسها التنفيذى، والمشاركة فى حفل استقبال دعت اليه الدول الأفريقية الثمانى المرشحة لعضوية مجلس المنظمة، وذلك بحضور مندوب مصر الدائم لدى المنظمة اللواء أحمد حسين. وقد استهدفت جميع تلك اللقاءات الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثانية للفترة من 2020-2022.

وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش الزيارة، أعرب عن تطلعه لفوز مصر في تلك الانتخابات الهامة، مشيراً الي أن قوة الترشيح المصري تأتي من كونها حظيت بدعم المنظمة العربية للطيران المدني "آكاو" والهيئة الأفريقية للطيران المدني "أفكاك"، باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو فى الفئة الثانية لعضوية المجلس عن شمال أفريقيا وتتمتع بتأييد ودعم كل من المجموعتين العربية والإفريقية.

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ويضاف إلى ذلك، ما تتمتع به مصر من علاقة قوية وممتدة مع المنظمة الدولية للطيران المدنى منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودورها الفعال والمحوري في مجالى السلامة والملاحة الجوية، فضلا عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.