- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يعقد لقاءات مكثفة بمقر المنظمة الدولية للطيران المدنى بمونتريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الترويج للترشيح المصرى لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) في الانتخابات المزمع عقدها في نهاية شهر سبتمبر الجارى، واستعدادا للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العامة للمنظمة بوفد يترأسه وزير الطيران المدنى، قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا بزيارة لمقر المنظمة بمدينة مونتريال اليوم الجمعة.
وشهد نشاط السفير المصرى لقاءات مكثفة شملت أمين عام منظمة الإيكاو، ورئيس مجلسها التنفيذى، والمشاركة فى حفل استقبال دعت اليه الدول الأفريقية الثمانى المرشحة لعضوية مجلس المنظمة، وذلك بحضور مندوب مصر الدائم لدى المنظمة اللواء أحمد حسين. وقد استهدفت جميع تلك اللقاءات الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثانية للفترة من 2020-2022.
وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش الزيارة، أعرب عن تطلعه لفوز مصر في تلك الانتخابات الهامة، مشيراً الي أن قوة الترشيح المصري تأتي من كونها حظيت بدعم المنظمة العربية للطيران المدني "آكاو" والهيئة الأفريقية للطيران المدني "أفكاك"، باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو فى الفئة الثانية لعضوية المجلس عن شمال أفريقيا وتتمتع بتأييد ودعم كل من المجموعتين العربية والإفريقية.
ويضاف إلى ذلك، ما تتمتع به مصر من علاقة قوية وممتدة مع المنظمة الدولية للطيران المدنى منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودورها الفعال والمحوري في مجالى السلامة والملاحة الجوية، فضلا عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.
واختتم السفير المصرى تصريحاته مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها بمقر الإيكاو، عكست وضع مصر الخاص والمؤثر فى دعم نشاط وأهداف المنظمة، وما تحظى به من تقدير علي جميع المستويات، معربا عن أمله في أن يُكلل الجهد المبذول بالنجاح في الانتخابات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بكندا يعقد لقاءات مكثفة بمقر المنظمة الدولية للطيران المدنى بمونتريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.