مرشّح رئاسي: تونس فقدت سيادتها على ثرواتها

جندوبة (تونس)/ رشيد القروي/ الخليج 365

اعتبر مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية، حمّة الهمّامي، الجمعة، أن بلاده "فقدت سيادتها على ثرواتها الطبيعية".

جاء ذلك في تصريحات للهمّامي؛ المرشح الرئاسي عن ائتلاف "الجبهة" اليساري، خلال زيارة أجراها إلى محافظة جندوبة (شمال غرب)، في إطار حملته الانتخابيّة.

وتعهّد الهمّامي، حال فوزه، بـ"بسط هذه السيادة من خلال حصر الثروات وخاصة البترول والفوسفات والملح، ومراقبة مسالك ترويجها نحو الأسواق الخارجية، ما سيسمح بتحقيق مطالب الشعب من مواطن شغل، وتحسين الخدمات الاجتماعية".

ويثير موضوع الثروات الطبيعية جدلا في الأوساط التونسيّة، ويعتبره البعض من القضايا المسكوت عنها من قبل السلطات الرسمية.

وبالسياق نفسه، وعد الهمّامي، بإلغاء ومراجعة الاتفاقات التي اعتبرها "غير متكافئة" مع الاتّحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الصناعة، و"إعادة صياغتها بطريقة تطوّر صناعتنا ولا تدمّرها".

كما رأى في "اتفاقية الأليكا (اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق/ مع الاتحاد الأوروبي) استعمارا جديدا وخطرا على فلاحتنا (زراعتنا)".

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ويثير الاتفاق الذّي كان من المقرر إبرامه أواخر 2019، مخاوف قسم من التونسيين ممن يرون أنه سيؤثر سلبا على الفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الخدمات والزراعة، وعلى قدراتهما وما سيترتب عن ذلك من بطالة وغلق لمؤسسات صغرى ومتوسطة، إضافة إلى تأثيره على الأمن الغذائي والطاقوي.

ورسميا، انطلقت المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق "الأليكا" الهادف إلى مزيد إدماج الاقتصاد التونسي ضمن الاقتصاد الأوروبي، في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، قبل أن يتم إرجاؤها لأسباب تتعلق باستحقاقات انتخابية لدى الجانبين.

الهمّامي، تعهّد أيضا بإلغاء ما أسماها بـ"الديون الكريهة (البغيضة)، والأموال التي اختلست ولم يستفد منها الشعب، من خلال حملة دبلوماسيّة على غرار ما حدث بالدول التي شهدت ثورات شعبية".

و"الديْن البغيض"؛ مصطلح في القانون الدولي، يشير إلى نظرية قانونية تقول بأن الديْن الوطني الذي يقترضه النظام لأغراض لا تخدم مصالح الأمة، لا يجوز الوفاء به.

ويتنافس 26 مترشحا أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والرئيس المؤقت للبرلمان عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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