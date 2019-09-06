الخارجية الأمريكية تهنئ اليمن بانضمامها للتحالف ضد "داعش"

شكري حسين / الخليج 365
هنأت الخارجية الأمريكية، الجمعة، اليمن بإنضمامه إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لتصبح بذلك العضو الـ81 بالائتلاف.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: "نهنئ اليمن كونه أصبح العضو 81 في الائتلاف العالمي لهزيمة داعش".
وأضافت: "نعمل معا لهزيمة داعش، وإنهاء قدرته على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها المسمومة".
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخارجية اليمينية انضمام البلاد للتحالف الدولي ضد "داعش".
وقالت الوزارة آنذاك، إن الخطوة "تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".
وتشكل التحالف الدولي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويبلغ عدد أعضائه 80 دولة وتكتلا دوليا وإقليميا، بينها عدد من الدول العربية والجامعة العربية، وبانضمام اليمن يصبح عدد أعضاء التحالف 81 عضوا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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