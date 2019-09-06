علي أرباش: الإنسانية فقدت ضميرها وفشلت في امتحان اليمن

إسطنبول / مجاهد توركتان / الخليج 365

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إن الإنسانية فقدت ضميرها في امتحان اليمن، والعالم الإسلامي فشل في اختبار العقل والسلام والحكمة والأخوة.

جاء ذلك في كلمته الجمعة، لدى حضوره معرض "يمن بالرسوم" الذي أقيم في جامع "تشامليجا" بمدينة إسطنبول، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي.

وأضاف أرباش، أن ملايين الناس في العديد من مناطق العالم فقدوا حياتهم وتركوا أوطانهم وتم تهجيرهم ويعيشون في بؤس وأمراض.

وأشار أن بين هذه المناطق اليمن الذي يتعرض فيه نحو 7 ملايين إنسان للموت، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ 2015.

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وشدد رئيس الشؤون الدينية على أن أصحاب الضمائر في العالم تزداد مسؤولياتهم يوما بعد يوم بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن.

وأكد أن محاولة إيجاد علاج لكل مشكلة وصرخة ألم على وجه الأرض هو واجب إنساني وديني على حد سواء، لافتا إلى جهود وقف الديانة التركي في مد يد العون لجميع المظلومين في أنحاء العالم.

ولفت أن رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيين، يواصلان جهودهما في اليمن منذ اللحظة الأولى لبدء الصراع، مؤكدا وقوفهما بجانب المظلومين هناك.

جدير بالذكر أن المعرض يستقبل زواره لمدة 30 يوميا، حيث يتضمن أعمالا ورسوما كاريكاتورية لـ62 فنانا من 40 دولة.

وشارك في افتتاح المعرض كل من مفتي إسطنبول محمد أمين مشالي، ورئيس الشؤون الدينية السابق طيار الطن كولاج، وممثلي مسلسل "عاصمة عبد الحميد"، و"قيامة أرطغرل" والعديد من الرسامين من مختلف دول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.