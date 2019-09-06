قلم حسرة الليل … !!!

صحيفة الخليج الإلكترونية تعبنا وكتبنا وحققنا ..

والاخر ..

يسرق اتعابنا ..

يتكلمون بالاقلام والحناجر والالوان ..

وهم لا يفقهون شيئاً ..

سأمنا ..

الوانهم المتعكرة العجزة ” ..

كيف الصمت وسرقة عيون الليل وتعب الايام ..

تلتهمني عطشاناً ..

اقلام مستأجرة لا جدوى من العرفانا ..

وعند الحق تستحق عدونا ونقدا ..

وقال يهددنا .. ” وقلنا من كرم ما فعلنا ” ..

ما وفائكم لأقلامكم ..

اين الحبارا ..

يأتي يوم عليكم قولا من اين اخذنا وقلدنا ..

بأفكارنا فزنا وعرفنا ..

ماذا .. تقول .. للمستقبل ؟؟

انا و انا .. !!

وحسرتي لسيدي يقول تركنا ..

لماذا ..

الا نطالب حقنا .. وسرق امامنا ..

متابعا صامتا سرقا ويقول قريبا ..

اقول ومن يهتم ..

فشلت عناوينهم وابتهار سقوط قلمه جدوانا ..

دعهم فقد خسروا ..

فالقلم الابيض ..

قلمنا .. واحبارنا وألواننا .. عبرت حدود السما ..

دعوهم هذا من لا يفقه ثقافة الحياة ..

واسوداد ” احبارهم ” وأوراقهم ..

والسكائر تهوينا والنجوم تحوينا ..

والقمر يبكينا ..

والشمس تعجزنا ..

ودمتم احبتي ..

مساؤكم مهنيا ..

مساؤكم احبار الاقلام الصادحة ..

مساؤكم الوان الحياة ..

مساؤكم جميلا ..

مساؤكم اصوات العصافير .. بقلم :- ” ضرغام الدين علي “

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