اقامة برنامج عن اهمية الرضاعة الطبيعية بمكة

صحيفة الخليج الإلكترونية تم يوم الاربعاء الموافق ٥-١-١٤٤٠ اقامة برنامج عن التوعية والتثقيف في أهمية الرضاعة الطبيعية وذلك بالمركز الصحي بمخططات الشرائع ٧ و القت د / زينب ابو رزيزه استشارية طب الاسرة محاضرة عن اهميه الرضاعه الطبيعية والمخاطر المترتبه على الرضاعه الصناعية وغذاء المرضع وتم توزيع المطويات والهدايا لمن اكملت الرضاعه لمدة سنتين . والرد على جميع الاسئلة من المراجعات.

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