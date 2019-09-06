الامارات تدين هجوم كابول









اسماء السيد - ابوظبي: دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة الهجوم الذي استهدف شاش داراك في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وصرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان "يمثّل تصعيدا غير مقبول للعنف".

ورأت فيه "هجوما ارهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم"، مؤكّدة "الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة".

وأعربت وزارة الخارجية عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وقتل عشرة أشخاص الخميس في ثاني اعتداء تتبناه طالبان في كابول في أقل من أسبوع.

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وخلف الاعتداء عشرة قتلى و42 جريحا بحسب نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الافغانية مشيرا مبدئيا الى ضحايا مدنيين.

لكن الحلف الاطلسي أوضح لاحقا أن عسكريين اثنين من قوة الدعم الحازم هما اميركي وروماني، بين قتلى الاعتداء.

وكان روماني آخر قتل في اعتداء آخر تبنته طالبان الاثنين في العاصمة خلف 16 قتيلا. ولرومانيا أكثر من 750 جنديا في قوة الدعم الحازم حتى حزيران/يونيو 2019.

