مباحثات إماراتية سودانية









اسماء السيد - ابوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان الجمعة العلاقات بين البلدين وإمكانات تطويرها.

وعرض الشيخ محمد والمسؤول السوداني خلال اتصال هاتفي "تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها"، حسبما جاء في بيان إماراتي رسمي.

وهنأ ولي عهد أبوظبي الشعب السوداني "بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة متمنيا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار".

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وأكد "وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره".

وكشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس تشكيلة أوّل حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل، ما يشكّل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يُفترض أن تؤدّي إلى حكم مدني.

وأرجئ إعلان الحكومة الجديدة أيّاماً عدّة لمنح رئيس الوزراء وقتاً كافياً للاختيار بين الأسماء التي رشّحها المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت البشير.

