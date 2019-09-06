السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت السعودية عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، آملة أن تكون هذه الخطوة بادرة في الحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره.

ورحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وبارك المصدر في تغريدة بثها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية "تويتر"، للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.

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جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سيّر طائرتين إغاثيتين ضمن طلائع الجسر الجوي السعودي، الأسبوع الماضي، بناءً على توجيهات من العاهل السعودي، تحملان موادَّ إيوائية وطبية إلى السودان تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وكان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك قد أعلن الخميس تشكيل الحكومة الانتقالية، وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق، وضمت الحكومة كلاً من: عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وأسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية، ومحمد الأمين التوم وزيرا للتعليم، ومدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة، وانتصار الزين وزيرة للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح وزيرا للإعلام، والفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع، وإدريس الطريفي وزيرا للداخلية.