مظاهرات في إدلب مناهضة للنظام السوري وحليفه الروسي

وأفاد مراسل "فرانس برس" بخروج نحو ألف شخص في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ورفعوا أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.
وكتب على إحدى اللافتات "الثورة فكرة والفكرة لا تموت"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت عام 2011.
وتشهد محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو في 31 أغسطس، بعد أربعة أشهر من القصف الذي شنه النظام وحليفه الروسي.
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كما تظاهر المئات في مركز محافظة إدلب وحملت امرأة لافتة كتب عليها "أوقفوا إرهاب روسيا".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من تظاهرة مماثلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حاول المشاركون فيها عبور الحدود إلى تركيا ما اضطر القوات التركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
ونشرت تركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، قوات على عشرات نقاط المراقبة في شمال غرب سوريا. وتخشى أنقرة تدفقا جديدا للاجئين إلى حدودها في حال شن النظام هجوما واسعا.
وأعرب بعض المتظاهرين الجمعة عن أسفهم لتقاعس تركيا.
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