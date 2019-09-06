دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ساعة GTS الذكية من Amazfit تأتي ببطارية تدوم لمدة أسبوعين ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العلامة التجارية Huami ضمن فعليات معرض IFA 2019 عن أحدث ساعتها الذكية الجديدة، تتميز الساعة الجديدة Amazfit GTS بتوفرها بـ 6 ألوان مختلفة مع وجود شاشة أكثر كثافة بالألوان مقارنة بـ Apple Watch Series 4 مع تميزها بأنها مقاومة للماء.

كما تؤكد أيضاً Huami أن البطارية يمكنها الأستمرار لمدة أسبوعين في حالة الأستخدام اليومي أو 25 ساعة عند التشغيل في وضع GPS وفي حالة استخدامها مجرد ساعة ستصمد لمدة شهر كامل، من الطبيعي أيضاً أن يحصل مستخدمها على أشعارات من الهاتف الخاص عبر تمكينها من تطبيق Amazfit لكل من أنظمة iOS و Android.

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على الرغم أيضا من أن GTS لديها ميزة مراقبة النوم ومجموعة أخرى من الأوضاع الرياضية إلا أن هناك أيضاً ساعة رياضية جديدة وهي Amazfit Stratos 3، تحتوي الساعة على شاشة دائرية بقياس 1.34 بوصة، يمكنها الأستمرار لمدة تصل إلى أسبوع في حالة الأستخدام العادي و35 ساعة مع الأستمرار في الأتصال بـ GPS سيكون هناك أيضاً إصدار أكثر تميزاً Stratos 3+.

المصدر

هذا الموضوع ساعة GTS الذكية من Amazfit تأتي ببطارية تدوم لمدة أسبوعين ظهر على التقنية بلا حدود.