شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليون دولار منحة من "إيفاد" للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" السودان بمنحة قدرها 47 مليون دولار، لتنفيذ مشروع "الزراعة المتكاملة"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتخيف وطأة الفقر عن الأسر الفقيرة، من خلال الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق ورفع القدرات وزيادة دخل الأسر الفقيرة وشرائح المرأة والشباب، ودعمها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

واختتمت البعثة الاشرافية لمشروع "الزراعة المتكاملة"، التي رأسها مسئول التسويق في "إيفاد" ودون قرين بريك، زيارتها إلى السودان اليوم، بعد تفقدها أول موسم زراعي للمشروع الذي انطلق في 4 ولايات سودانية.

Advertisements

وقال المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للمشروع، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن بعثة "إيفاد" هى الأكبر، التي تزور السودان منذ انطلاق أنشطة المشروع العام الماضي، لافتا إلى أن المشروع سيستغرق 6 سنوات.

وأوضح أن البعثة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين عن المشروع، ناقشت خلالها سير الأداء العام للعمل.