الان تتابع شرطة أبو ظبي تستقبل السعوديون بمنفذ الغويفات بشعار “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبوظبي - الخليج 365
استقبلت إدارة مرور منطقة الظفرة، التابعة لمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، السعوديون القادمين منفذ الغويفات الحدودي البري بمنطقة الظفرة بشعار الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، صمن مبادرة حملة درب السلامة.
وأعرب السعوديون عن سعادتهم بهذه المبادرة، وشكرهم لمنفذ الغويفات الحدودي والعاملين به على هذه اللفتة الحضارية، التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت مؤخرا حملة توعية بعنوان “درب السلامة”، لنشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية بجعل الطرق أكثر أمانا.
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