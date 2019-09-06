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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وعدد من قذائف المدفعية تجمعاً للجيش اليمني في جبهة ناطع شرق البيضاء.
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
وكان نحو 20 قتيلاً وجريحاً من الجيش اليمني و"أنصار الله" قد سقطوا، الثلاثاء الماضي، إثر تجدد المواجهات بين الطرفين في جبهة ناطع شرق البيضاء .
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف شرق البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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