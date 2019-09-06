- 1/2
- 2/2
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
ووفقاً للمصدر، تمكنت "أنصار الله" من تطهير مواقع تابعة للجيش وإلحاق خسائر مادية وبشرية بقواته.
ويعد منفذ الطوال أهم المنافذ الحدودية بين اليمن والسعودية، ويبعد عن مدينة حرض نحو 6 كيلومترات، ويحاول الجيش اليمني السيطرة على مدينة "حرض" التي بدأت محاصرتها الثلاثاء الماضي، تمهيداً لاقتحامها وإعادة فتح المنفذ المغلق منذ العام 2015.
وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة الماضية، السيطرة على مساحة 15كم مربع بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض خلال معارك أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله" وتم خلالها أسر 25 من عناصر الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.