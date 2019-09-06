"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

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القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر عسكري، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية معاكسة على مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ الطوال في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية ، عقب صدهم محاولة تقدم لقواته باتجاه المنفذ الحدودي وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

ووفقاً للمصدر، تمكنت "أنصار الله" من تطهير مواقع تابعة للجيش وإلحاق خسائر مادية وبشرية بقواته.

ويعد منفذ الطوال أهم المنافذ الحدودية بين اليمن والسعودية، ويبعد عن مدينة حرض نحو 6 كيلومترات، ويحاول الجيش اليمني السيطرة على مدينة "حرض" التي بدأت محاصرتها الثلاثاء الماضي، تمهيداً لاقتحامها وإعادة فتح المنفذ المغلق منذ العام 2015.

وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة الماضية، السيطرة على مساحة 15كم مربع بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض خلال معارك أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله" وتم خلالها أسر 25 من عناصر الجماعة.