دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Red Magic 3S من Nubia مع شاشة 6.65 بوصة ومعالج Snapdragon 855 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Nubia التابعة لـ ZTE عن هاتفها الذكي المخصص للألعاب Red Magic 3s خلال حدث أقيم في الصين، وعلى ما يبدو، فإن الهاتف الذكي يتضمن شاشة بحجم 6.65 بوصة من نوع AMOLED مع دقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز ودعم HDR، هذا وبالإضافة إلى معالج Snapdragon 855 Plus ثماني النواة.

أهم ما يميز هذا الهاتف الذكي هو انه يحتفظ بنظام تبريد نشط يستخدم تقنية التبريد السائل إلى جانب مروحة توربو داخلية مع مدخل هواء مطور، مما يجعل التبريد الفعال أكثر كفاءة لتحسين الأداء الحراري بشكل كبير.

وعلاوةً على ذلك، يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مقترنة بفلاش LED مدمج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكذلك أيضًا مستشعر لبصمة الأصبع.

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سيعمل الهاتف عبر نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم Redmagic OS 2.1، وسيحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 12 جيجابايت و 256 جيجابايت. كل هذا إلى جانب بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير.

سيصل هاتف يأتي Red Magic 3S باللون الأسود والأحمر والفضي بسعر 419 دولار لإصدار 8 جيجابايت/128 جيجابايت أو 531 دولار لإصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت. وسيتم طرحه للبيع في الصين اعتبارًا من 9 سبتمبر، وأكدت الشركة أيضًا أنها ستطرحه في الأسواق العالمية اعتبارًا من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Red Magic 3S من Nubia مع شاشة 6.65 بوصة ومعالج Snapdragon 855 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.