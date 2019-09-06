عشرات آلاف السوريين بإدلب يواصلون مظاهراتهم ضد النظام وروسيا

إدلب / براق قره جه أوغلو، أشرف موسى / الخليج 365

واصل عشرات آلاف السوريين في محافظة إدلب (شمال)، التظاهر ضد روسيا ونظام بشار الأسد وضد الدمار الذي سببته عملياتهما العسكرية في المنطقة.

وخرح عشرات آلاف المدنيين بعد صلاة الجمعة في عدة مدن وبلدات بالمحافظة، واصفين العمليات العسكرية لروسيا والنظام بـ"الاحتلال".

وشملت المظاهرات مدن جسر الشغور وأريحا ومعرة النعمان وكفرتخاريم وسرمدا، إلى جانب مركز مدينة إدلب وقرية أطمة الحدودية وعدد من البلدات، كما خرجت مظاهرات في عدد من بلدات ريف حلب الغربي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد .

ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية و الإنجليزية والتركية، كتب عليها " الثورة مستمرة حتى النصر" و "الثورة فكرة و الفكرة لا تموت"، "انقذوا إدلب من القصف".

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وشملت منطقة خفض التصعيد بحسب الاتفاق محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي وريف حماه الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.