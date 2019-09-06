مرشح رئاسي تونسي: سأعلن الحرب المقدّسة على الفقر

قفصة / الهادي رداوي / الخليج 365

أعلن مرشح يساري لرئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة، أنه سيعلن في حال فوزه، "الحرب المقدّسة على الفقر"، متعهّدا بمنح المناطق الداخلية حقها من إيرادات ثرواتها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المنجي الرحوي، المرشح عن حزب "الجبهة الشعبية" (يساري)، خلال تجمّع جماهيري ضم عشرات المواطنين بأحد أكبر أحياء مدينة قفصة (جنوب غرب) التي وصلها ظهرًا، قادما من مدينة الرديف التي استهل بها زيارته لمحافظة قفصة، في إطار حملته الانتخابية.

وقال الرحوي: "سأعلن الحرب المقدّسة على الفقر والتفقير، وعلى كل السياسات التي تستهدف التونسي في مقدرته الشرائية".

وتعهّد بـ"إرساء قانون يقنّن تخصيص نسبة من عائدات الثروات الطبيعية ومنها الفوسفات"، مشددا على إيلائه "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام اللازم".

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وفي تصريح لعدد من مراسلي المؤسسات الإعلامية بينهم مراسل الخليج 365، قال الرحوي إن "الماء والثروات الطبيعية والتعليم والصحة، كلها مسائل متعلّقة بالأمن القومي الذي يعد مسألة محورية في مهام رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "التعليم يبقى مسألة محورية، ولا بد من الحد من الانقطاع المتكرر للتلاميذ الذي يقارب مائة ألف منقطع سنويا"، معتبرا أن هذا الأمر "يسبب بيئة خصبة لنمو الإرهابيين، وعامل مهم لاستقطابهم".

وتابع أن "الشباب بات اليوم مهددا بالإرهاب والجرائم، بسبب عدم الاهتمام به، ولذلك لا بد من توفير السبل الممكنة لحصوله على تعليم جيّد حتى يتسنى له تحقيق أحلامه".

ويتنافس 26 مرشحا، بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الانتخابات الرئاسية المقررة بتونس، في جولتها الأولى، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وانطلقت الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.