الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات على أسر نازحة في اعزاز السورية

اعزاز / عمر قوباران / الخليج 365
وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الجمعة، مساعدات غذائية على أسر مقيمة بمخيم الصداقة في مدينة اعزاز شمالي سوريا.
المساعدات الموزعة على 400 أسرة في المخيم تسد احتياجاتهم من الغذاء ومواد التنظيف لشهر كامل.
ويقطن المخيم نازحون من محافظات دير الزور وإدلب وحلب، إضافة إلى فلسطينيين تعرضوا للتهجير من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
وأفاد الفلسطيني محمد سيام القاطن في المخيم، للأناضول، أنهم اضطروا للنزوح إلى شمالي البلاد عام 2018.
وأشار إلى أنهم يعيشون إلى جانب السوريين في المخيم، قائلًا: "الهلال الأحمر التركي يواصل مساعداته للأسر في المخيم، ويقدم غذاء وماء وخبزًا".
وأعرب عن شكره للحكومة والهلال الأحمر التركيين إزاء الدعم الذي يقدمونه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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