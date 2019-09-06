دبي - بواسطة محمد فارس IFA 2019: موتورولا تطلق هاتف One Zoom يحمل كاميرا خلفية رباعية بسعر منافس © Tech World قدمت بواسطة

موتورلا One Zoom هاتف الشركة الثاني من هذه السلسلة وينافس في فئة الهواتف المتوسطة بمواصفات راقية وسعر 450 دولار

أطلقت شركة موتورولا هاتف Motorola One Zoom ليكون نسختها الثانية الجديدة ضمن سلسلة One، لتنافس به في سوق الهواتف الذكية العامر بالتنوع وخصوصاً في سلك الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد من الفئة المتوسطة.

موتورولا One Zoom الجديد يحتفي بنظام كاميرا جديد، حيث يحمل الهاتف 4 كاميرات خلفية؛ الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل وأخرى بدقة 8 ميجا بكسل بقدرة تكبير بصري تصل لثلاث مرات أما الثالثة فهي عدسة واسعة بسعة 117 درجة ودقة 16 ميجا بكسل، والرابعة والأخيرة مخصصة للعمق بدقة 5 ميجا بكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة OlED قياس 6.4 بوصة بدقة 2340 1080x بكسل وقارئ بصمة اصبع مدمج في الشاشة، ونتوء قطرة الماء يحوي كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل مكملة لنظام الكاميرات الفريد الذي أضافته الشركة في هاتفها الجديد من هذه السلسلة.

أما بالسبة للمواصفات الدخلية؛ فالهاتف يعمل بمعالج سناب دراجون 675 عالي الأداء بنسبة لهذه الفئة من الهواتف، ويعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت ويملك بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، كما منفذ السماعة 3.5 ملي لايزال فعال على هذه النسخة.

وكشفت علامة لينوفو التجارية عن سعر موتورولا One Zoom حيث سيطرح في السوق بسعر 450 دولار، ليعد منافس قوي في مضمار الهواتف متوسطة المواصفات التي أصبحت قريبة جداً من مواصفات الهواتف الراقية ويصعب التفرقة بينها عندما يتعلق الأمر بالاستخدام العادي للمستهلك.

ويتوفر الهاتف حاليأً في الولايات المتحدة ويمكن طلبه عالمياً من خلال موقع الشركة.

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المصدر

Motorola

التدوينة IFA 2019: موتورولا تطلق هاتف One Zoom يحمل كاميرا خلفية رباعية بسعر منافس ظهرت أولاً على عالم التقنية.