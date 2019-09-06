دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة IFA2019: لينوفو تحدث عدداً من لابتوبات Yoga بمعالجات إنتل من الجيل العاشر

لحقت شركة لينوفو بمنافستها من ناحية تدعيم العديد من سلسلة لابتوبات Yoga الراقية بمعالجات إنتل من الجيل العاشر.

حيث شملت القائمة كل من :

لابتوب Yoga C940 المتحول 2 في 1 بكلتا نسختيه 14 و15 بوصة

لابتوب Yoga C740 أبضاً بنسختي 14 و15 بوصة

لابتوب Yoga C640 صاحبة شاشة 13 بوصة

حيث أن معالجات الجيل العاشر من إنتل تعطي كفاءة عملياتية عالية لتلك اللابتوبات وترفع من أدائها في المهام المختلفة.

فيما يعد لابتوب Yoga C940 هو أكثر إثارة للاهتمام في هذه الفئة مع هذه الإضافة الجديدة من الشركة، فهو يعتمد على المواصفات المعيارية في تضمين المعالج إنتل من الجيل العاشر؛ وفقاً لمعمارية الشركة الأخيرة مشروع أثنا (Project Athena ) الذي يعني بلابتوبات نحيفة وخفيفة الوزن.

بالإضافة لكونه مدعم بتحديثات جديدة مبنية على الذكاء الاصطناعي؛ منها خاصية Super Resolution التي تحسين جودة عرض الفيديوهات لتصل لدقة HD.

وخاصية أخرى تدعى Q-Control لتحسين التحكم وضبط أداء الجهاز بشكل متكامل مع عملية التبريد الداخلي له لتخدم في المحصلة في زيادة عمر البطارية.

حيث تقول لينوفو أنها تتوقع من هذه الميزة زيادة قدرة البطارية للمكوث لمدة 17.5 ساعة متواصلة في حالة الاعتماد على دقة عرض HD.

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وستتوفر اللابتوبتات بالتحديثات الجديدة في أكتوبر المقبل بأسعار متباينة، حيث سيبدأ سعر Yoga C940 من 1,250 دولار بنسخة 14 بوصة.

أما نسحته الأكبر حجماً بشاشة 15 بوصة بمواصفاتها الأساسية ستبدأ من 1,710 دولار.

وبالنسبة للنسختي C740 و C640 فسيبدأ سعرهما من 870 و 850 دولار على التوالي، وطبعاً ستكون جميعها ملحقة برقاقات إنتل الأخيرة.

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المصدر

Engadget

التدوينة IFA2019: لينوفو تحدث عدداً من لابتوبات Yoga بمعالجات إنتل من الجيل العاشر ظهرت أولاً على عالم التقنية.