أطلقت تيليجرام خلال الساعات الماضية أحدث نسخة من تطبيقها الشهير للمراصلة على اندرويد و iOS والذي يقدم الكثير من المزايا الجديدة واهمها طبعاً ميزة الرسائل المجدولة.
إذاً ببساطة بات بإمكانك جدولة اي رسالة تريد ارسالها بحسب اليوم والتاريخ والوقت وذلك من خلال ضغطة مطولة على زر الارسال ثم تخصيص الاوقات المناسبة مع امكانية الحصول على تنبيه عند إرسال الرسالة لاحقاً.
يمكنك استخدام ميزة الرسائل المجدولة كتذكيرات لنفسك أيضاً لتصلك إشعارات عن موعد طبيب اسنان أو حفل زواج أحد اصدقائك أو عيد ميلاد أو موعد رحلة سفر وهكذا.
أيضاً يقدم التحديث بعض المزايا الأخرى مثل ميزة تحديد لون خلفية المجموعة ويمكنك صنع سمات جديدة لواجهة التطبيق بالوان مختلفة.
ضمن مزايا الخصوصية الجديدة في التطبيق يضيف التحديث إمكانية تخصيص جديدة لمن يمكنه رؤية رقم هاتفي او العثور عليك من خلال رقم الهاتف.
اخيراً يقدم التحديث المزيد من الملصقات المتحركة الجديدة وهو متاح للتحميل الان لكافة مستخدمي التطبيق على نظام اندرويد و نظام iOS.
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التدوينة تحديث تيليجرام يجلب ميزة الرسائل المجدولة للتطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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