دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة آبل الموسيقية أصبحت متاحة على الويب بنسخة تجريبية

وصلت خدمة آبل الموسيقية للمتصفحات بعد إطلاق الشركة أول نسخة تجريبية للخدمة على الويب بعد أن كانت تقتصر على التطبيق.

تستمر آبل في الاعتماد على الخدمات خلال الفترة الحالية من خلال تعزيز تواجد خدماتها على منصات أكثر، وهذه المرة كانت مع توفير نسخة ويب لأول مرة من خدمتها الموسيقية التي كانت مقتصرة في السابق على تطبيقات الأجهزة الذكية. وهذه النسخة ستكون تجريبية في الوقت الحالي حتى الوصول إلى النسخة الرسمية.

وبطبيعة الحال، فإن خدمة آبل الموسيقية تأتي بموقع خاص يتيح للمستخدمين البحث عن المسارات والأغاني وتشغيلها ضمن مشغل على الموقع.

ويتميز مشغل الموسيقى الموجود على الموقع بتشابه كبير مع تطبيق الخدمة على نظام تشغيل ماك كتالينا الجديد ” macOS Catalina”.

كانت آبل قد كشفت في مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2019 في يونيو الماضي عن تطبيقات منفصلة لخدمات الموسيقى، البودكاست، والتلفاز، وهو ما يجعلها تركز بشكل أكبر في كل خدمة على حدِه، وبالتالي يعتبر وصول نسخة الويب من خدمة الموسيقى أمر طبيعي إن صح التعبير.

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وكما هو الحال مع التطبيقات، فإن المشتركين بالخدمة سيتوجب عليهم تسجيل الدخول عبر المتصفح للاستمتاع بها أثناء العمل على أجهزتهم.

ربما هذا سيمنح المستخدمين الذين لا يرغبون باستعمال أجهزة آبل الوصول بحرية إلى خدماتها بعد طرحها على منصات أخرى.

المصدر:

Apple Music

التدوينة خدمة آبل الموسيقية أصبحت متاحة على الويب بنسخة تجريبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.