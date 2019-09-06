دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Enjoy 10 Plus من هواوي يصل بشاشة بدون النتوء مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Enjoy 10 Plus، والذي يتشابه بشكل كبير مع Y9 Prime (2019) الذي تم إطلاقه في الهند خلال الشهر الماضي.

ولقد تم تصميم الهاتف بشاشة بحجم 6.59 بوصة ودقة FHD+ والتي تأتي خالية تمامًا من النتوء، كما انه يتميز بكاميرا أمامية منزلقة بدقة 16 ميجابكسل من الأعلى. ومن الجهة الخلفية، يحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الأصبع إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مقترنة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ومن الداخل، يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 710F المقترن مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها إلى 512 جيجابايت عبر microSD.

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يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android Pie المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 9.1، وعلاوةً على ذلك، يضم الهاتف بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأحمر والأخضر بسعر يبدأ من 210 دولار لإصدار 4 جيجابايت ليصل إلى 250 دولار لإصدار 6 جيجابايت و295 دولار لإصدار 8 جيجابايت. ومن المفترض أن يصل الهاتف إلى الصين رسميًا في 14 سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Enjoy 10 Plus من هواوي يصل بشاشة بدون النتوء مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ظهر على التقنية بلا حدود.