دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع JBL تكشف عن اثنين من مكبرات الصوت الذكية الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت JBL المملوكة لـ Harman Kardon عن أثنين من مكبرات الصوت ضمن فعليات معرض IFA وهما Link Music و Link Portable، يتميز كل من مكبرات الصوت بتقنية 360 Signature من الشركة للحصول على صوت 360 درجة وكلاهما يأتي مع أتصال Wi-Fi و Bluetooth بالإضافة إلى دعم AirPlay 2 من Apple.

كما تدعم Chromecast في كل من السماعتين مما يتيح دمج Link Portable وLink Music مع تطبيقات البث مثال Spotify، والأتصال بسماعات Link أو Chromecast لتشغيل السماعات الأخرى لتشغيل الموسيقى متعددة الغرف.

يوفر أيضاً كل من JBL Link Portable و JBL Link Music مساعد جوجل مما يتيح لك تشغيل الموسيقى والتحكم فيها عبر الصوت، فضلاً عن السؤال عن أشياء مثل الطقس والأحداث التي حدثت في ذلك اليوم، أو أمكانية التحكم في الأجهزة الذكية المتوافقة.

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تأتي Link Portable مع معيار IPX7 المقاوم للماء مما يجعلها مناسبة للحمام أو الأماكن الخارجية، وبعمر بطارية يصل إلى 8 ساعات ومع قاعدة شحن، بينما تتميز Link Music بمحول طاقة كامل إلى جانب امكاناتة الصوتية بزوايا 360 درجة لكنه لا يتمتع بنفس مزايا العزل أو قابلية الحمل التي يتمتع بها Link Portable.

ستتوفر كل من مكبرات الصوت بخيارات ألوان الأزرق، والأسود، الرمادي ، البني، والأخضر والأصفر، بتكلفة 89 جنية أسترليني لـ JBL Link Music و139 جنية أسترليني لـ JBL Link Portable.

المصدر

هذا الموضوع JBL تكشف عن اثنين من مكبرات الصوت الذكية الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.