دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن معالج HiSilicon Kirin 990 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة HiSilicon التابعة لهواوي عن أحدث معالج للهواتف المحمولة لها؛ Kirin 990، في مؤتمر IFA 2019. وعلى ما يبدو، فستعمل هذه الشرائح بلا شك على تشغيل مجموعة Huawei Mate 30 القادمة و Huawei P30 Pro.

ويعمل معالج 990 على ترقية أداء الذكاء الاصطناعي وقدرات التواصل، كما هناك أيضًا تحسينات مألوفة في الأداء. وتشتمل الميزات الأخرى حل داخلي للتعلم الآلي ومودم متكامل شبكة الجيل الخامس من الشركة، وقدرات محسّنة لمعالجة الصور.

مواصفات معالج HiSilicon Kirin 990

الشريحة Kirin 990 5G Kirin 980 Kirin 970 المعالج 2× من نواة Cortex-A76 بتردد 2.86 جيجاهرتز 2× من نواة Cortex-A76 بتردد 2.36 جيجاهرتز4× من نواة Cortex-A55 بتردد 1.95 جيجاهرتز 2× من نواة Cortex-A76 بتردد 2.6 جيجاهرتز 2× من نواة Cortex-A76 بتردد 1.92 جيجاهرتز4× من نواة Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز 4× من نواة Cortex-A73 بتردد 2.4 جيجاهرتز 4× Cortex A53 بتردد 1.8 جيجاهرتز معالج الرسومات Mali-G76 MP16 بتردد 600 ميجاهرتز Mali-G76 MP16 بتردد 720 ميجاهرتز Mali-G72 MP12 بتردد 746 ميجاهرتز الذاكرة العشوائية LPDDR4X بتردد 2133 ميجاهرتز 34.1 جيجابايت/ثانية LPDDR4X بتردد 2133 ميجاهرتز 34.1 جيجابايت/ثانية LPDDR4X بتردد 1866 ميجاهرتز 29.9 جيجابايت/ثانية التخزين UFS 3.0 UFS 2.1 UFS 2.1 وحدة المعالجة العصبية (NPU) معمارية DaVinci الصغيرة والكبيرة نعم، 2× نعم المودم 4G/5G (متكامل) 2300 ميجابايت/ثانية للتنزيل1250 ميجابايت/ثانية للرفع 4G LTE Cat 21 1400 ميجابايت/ثانية للتحميل200 ميجابايت/ثانية للتنزيل 4G LTE Cat 18 1200 ميجابايت/ثانية للتحميل150 ميجابايت/ثانية للتنزيل عملية التصنيع TSMC 7nm+ EUV TSMC 7nm TSMC 10nm

أهم ما يميز معالج Kirin 990 هو انه يدعم كلاً من شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس في حزمة واحدة ويمكنه نقل البيانات عبر كليهما في وقت واحد لضمان اتصال قوي.

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جدير بالذكر انه لا يوجد دعم لنطاقات تردد mmWave في معالج Kirin 990، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه قد تكون بمثابة مشكلة كبيرة بالنظر إلى أن مجموعة الشرائح هذه لن تشق طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أي حال. وتنص شركة هواوي على أن سوق اليابان هو السوق الذي يعتمد على نطاق واسع من mmWave، ومع ذلك، فإنها تعتبرها ميزة اختيارية وليست إلزامية في حالتها الحالية.

لا يزال لدى هواوي مودم Balong 5000، في حالة كانت ترغب في إطلاق هاتف قادر على تشغيل نطاقات mmWave، والتي تصل سرعتها إلى 2.3 جيجابت للتنزيلات و 1.25 جيجابت للرفع مع شبكة الجيل الخامس.

ومن المثير للاهتمام أن هواوي تقدم إصدارات 4G و 5G مع Kirin 990، إذ يوفر إصدار 4G سرعات تنزيل تبلغ 1.6 جيجابت في الثانية، مع 5 قنوات لتجميع الناقل، و 4×4 MIMO. وهذه تعتبر استراتيجية مرنة مصممة لتخفيض التكاليف في الأسواق التي لن تري شبكة الجيل الخامس لبضع سنوات.

يحتفظ معالج Kirin 990 بنفس نظام تصميم 2+2+4 المقدم مع معالج Kirin 980، وقد تم تمديد الأداء المتميز بفضل بعض سرعات الاستجابة التي نتجت عن التحسينات وإطلاع هواوي على Cortex-A76. وفي الوقت نفسه، يتم الحفاظ على كفاءة الطاقة من خلال استخدام التجمعات المتوسطة والصغيرة. ومع ذلك، تعمل سرعة الاستجابة على تعزيز دفع وحدات المعالجة المركزية (CPU) نحو الحد الأقصى، لذلك سنراقب بعناية أي تأثيرات غير مباشرة على استهلاك الطاقة.

وأخيرًا، يضم معالج Kirin 990 نسخة محسنة من برنامج جدولة Kirin 980 المستند إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يوازن هذا البرنامج بين استهلاك الطاقة والأداء عبر وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات و DRAM، ويتطلع إلى الإطار التالي للتنبؤ بتوازن الموارد المطلوبة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء. ومن المثير للاهتمام، أن جهاز الجدولة لا يقوم فقط بتقييد سرعات الاستجابة، ولكنه يدير بشكل ديناميكي النواة أيضًا من أجل تحسين إدارة الطاقة.

ويعتبر معالج Kirin 990 هو أول معالج من هواوي بتميز بمعمارية DaVinci NPU الداخلية، ولقد ظهر هذا التصميم في الأصل داخل الفئة المتوسطة من Kirin 810 في وقت سابق من هذا العام.

كما يتميز معالج 990 بوجود وحدة NPU صغيرة للتطبيقات التي تعمل بشكل دائم، بالإضافة إلى وحدة NPU كبيرة للمهام الكبيرة. وفي الواقع، يتميز إصدار 5G من Kirin 990 بوجود نواة NPU كبيرة لتوفير طاقة معالجة أكبر، والهدف من ذلك هو تحقيق أفضل توازن في كفاءة استخدام الطاقة، حيث توفر وحدو NPU الصغيرة تحسينًا في كفاءة الطاقة بـ 24 ضعف للمهام الثقيلة مثل التعرف على الوجه لفتح قفل الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن معالج HiSilicon Kirin 990 ظهر على التقنية بلا حدود.