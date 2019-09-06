شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يستعرض استعدادات الجيش لتأمين الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر اليوم الجمعة اجتماعًا للمجلس الأعلى للجيوش لاستعراض آخر استعدادات الجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية.



وذكرت رئاسة الجمهورية - فى بيان - أن الاجتماع، الذى عقد بقصر قرطاج، تناول الوضع العام بالقوات المسلحة، كما تطرق إلى التعاون العسكرى بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى التنسيق القائم بين وزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية فى إطار جهود التصدى للإرهاب وحماية الحدود.



وأثنى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة فى ولاية القصرين، والتى أدت إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين.