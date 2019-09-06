شكرا لقرائتكم خبر عن مصلون المسجد النبوى يؤدون صلاة أول جمعة فى العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مصلون من ضيوف الرحمن ومواطنين ومقيمين وزوار المدينة المنورة اليوم, صلاة أول جمعة فى شهر محرم للعام الهجرى 1441هـ فى رحاب المسجد النبوى الشريف الذى امتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطح من وقت مبكر وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ودعا المصلون الله أن يتقبل منهم صلواتهم وصالح أعمالهم وأن يجعل العام الجديد عام خير وبركة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأبناءها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين وأن يشفى مرضاهم ويرحم موتاهم وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية تعيش فى أمن وأمان ونصر ورفعة وعزة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ورصدت وكالة الأنباء السعودية استعدادات حجاج بيت الله الحرام المتبقين فى المدينة المنورة وهم يعدون العدة للعودة إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسك حجهم وزيارة المسجد النبوى الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما بكل راحة ويسر وأمان.