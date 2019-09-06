شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات المواطنين الفلسطينيين وذوو الأسرى، صلاة الجمعة، فى خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مساندة للأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، خاصة المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإدارى.

وعقب انتهاء الصلاة، اعتصم المشاركون داخل الخيمة التى أقيمت فى البلدة، إسنادا للأسرى، رافعين صور الأسرى المضربين، ومرددين الهتافات والشعارات المنادية بحريتهم، والمطالبة بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياتهم.

Advertisements

وطالب خلف على شقيق الأسير الفلسطينى اسماعيل (30 عاما) من بلدة أبو ديس والمضرب عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي، المؤسسات الدولية والمحلية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة شقيقه، داعيا أبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى والتواجد الدائم في خيمة الاعتصام.

وأضاف أن شقيقه اسماعيل الذى اعتقل عدة مرات منذ العام 2005، بوضع صحى صعب، ويعانى من إعاقة فى جسده نتيجة لتعرضه لالتواء فى قفصه الصدرى منذ أن كان عمره 11 عاما.

يشار إلى أن الأسيرين الفلسطينين حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة ابو ديس وفادي يوسف الحروب (31 عاما) من بلدة دير سامت في محافظة الخليل، علقا اضرابهما المفتوح عن الطعام والذي استمر (67) يوما و(25) يوما على التوالى، وذلك بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهما، بينما يواصل 6 أسرى آخرين إضرابهم المفتوح، رفضا لاعتقالهم الادارى.