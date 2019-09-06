العراق يعيد افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إعادة افتتاح منفذ المنذرية في محافظة ديالى شرقي البلاد الحدودي مع إيران، بعد إغلاق استمر 4 سنوات.

وأفادت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، بأن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري افتتح منفذ المنذرية الحدودي".

وقال الياسري، في تغريدة عبر "تويتر": "افتتحنا صباح اليوم منفذ المنذرية الحدودي لتسهيل دخول زوار الإمام الحسين، ويهدف أيضا هذا الافتتاح إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد".

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وأغلق منفذ المنذرية الحدودي أمام الزائرين قبل نحو 4 سنوات بسبب سوء الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى بعد سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من المحافظة في حينه‎.

ويرتبط العراق مع إيران بالعديد من المنافذ الحدودية البرية أبرزها، إلى جانب المنذرية، منفذا "السلامة" و"زرباطية" بمحافظة واسط.

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