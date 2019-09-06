قيادي في حماس: استقالة جرينبلات دليل جديد على فشل صفقة القرن

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، عزم مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاستقالة من منصبه "دليلا جديدا على فشل صفقة القرن، ومؤشر على تخبط الإدارة الأمريكية في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية".

وقال وصفي قبها، القيادي في الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "المبعوث الأمريكي كان سيئ السمعة ومعاديا لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله"، داعيا إلى "الاعتراف الكامل بحقوق شعبنا".

وأكد أن "وحدة الشعب الفلسطيني والثبات على الحقوق والتمسك بالمقاومة الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

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ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، عزم غرينبلات الاستقالة والعمل في القطاع الخاص.

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، جرى الكشف عن الشق الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر عقده مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، بالعاصمة البحرينية المنامة.

ويهدف هذا الجانب لضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.