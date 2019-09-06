الجيش الإسرائيلي يفرق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
فرّقت قوات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي فرق مسيرة بلدة كفر قدوم غربي نابلس، مستخدما الرصاص المطاطي.
وأضاف الشهود، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجراح، تم علاجهم ميدانيا.
وأشعل متظاهرون النار في إطارات مطاطية، ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، وفق الشهود.
وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
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