شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذري من إيقاف المركبات أمام مداخل ومخارج 7 منشآت عامة وخاصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بتجنب الوقوف عند مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة.
وأوضحت أنه يجب إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدا عن مداخل ومخارج كل من: المَرَائِب (الكراجات)، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات.
يشار إلى أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية من 100 إلى 150 ريالا على الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، و500 إلى 900 ريال على الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحذري من إيقاف المركبات أمام مداخل ومخارج 7 منشآت عامة وخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.